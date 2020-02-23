رياضة | بعيدا عن الإعلام.. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا للقمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعيدا عن الإعلام.. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا للقمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مرانه الأخير اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك، بالدوري العام.

ومن المقرر أن يتدرب الفريق، في الرابعة عصرًا قبل الدخول في معسكر مغلق والمبيت في أحد الفنادق القريبة لملعب القاهرة الدولي والذي سيستضيف اللقاء.

وكان السويسري رينيه فايلر، قرر إغلاق المران ومنع الصحفيين ووسائل الإعلام من الحضور، من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي ضد الزمالك، مساء غدٍ الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.

وتوج الزمالك مؤخرًا بلقب السوبر المصري، على حساب الأهلي غريمه التقليدي، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بالمباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.