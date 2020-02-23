رياضة | أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت أزمة لاعبي الأهلي والزمالك فكر جهاز منتخب مصر بقيادة حسام البدري الذي يخشى تأثيرها على الفراعنة خلال شهر مارس المقبل.

ونقل حسام البدري لجهاز المعاون أنه لن يقبل بوجود لاعبين من الأهلي والزمالك في المنتخب ولا يوجد بينهم مشاعر الحب والاحترام التي هي أساس العمل والفوز بالبطولات.

وأبدى جهاز المنتخب عدم رضاه عن دخول لاعبي القطبين مثل كهربا وطارق حامد في خناقة شوارع عقب مباراة السوبر المصري وقرر استبعاد أي لاعب يخرج عن النص من جديد قبل معسكر شهر مارس المقبل لخوض مباراتى توجو بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، خاصة أن المباراتين لا يقبل الجهاز سوى تحقيق الفوز فيهما لتعويض التعثر فى أول جولتين بالتعادل مع كينيا وجزر القمر.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد أصدرت عقوباتها على لاعبي الأهلي والزمالك في أزمة مباراة السوبر المصري.

عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

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1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.