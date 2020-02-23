رياضة | عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمود كهربا لاعب الأهلي ومحمود عاشور لاعب الزمالك للإيقاف لنهاية الموسم على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بسبب تقرير حكم اللقاء وتسجيلات الجانب الإماراتي.

وأدان تقرير الحكم كهربا حيث جاء أنه منحه البطاقة الحمراء لأنه سبب إشعال الفتنة في نهاية المباراة لإصراره على التشاجر مع لاعبي الزمالك كما حاول الاعتداء عليه بعد طرده بينما لم يشر إلى محمود عبد الرازق شيكابالا نجم القلعة البيضاء.

بينما رصدت الكاميرات إمام عاشور وهو يحاول الاعتداء على أكثر من لاعب أيضًا، وهو إصرار على افتعال أعمال شغب لذلك كانت عقوبته مغلظة

عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

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1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.