رياضة | عاجل.. إيقاف النشاط الكروي في إيطاليا بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيقاف النشاط الكروي في إيطاليا بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي إيقاف جميع مباريات اليوم الأحد من بطولة الدوري الإيطالي في إقليمي لومبارديا وفينيتو بسبب فيروس كورونا.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإنه لم يتم تحديد موعد المباريات المؤجلة، بعد وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 79 حالة.

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وكان من المقرر أن تقام اليوم ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي وهي إنتر ميلان وسامبدوريا، فيرونا وكالياري، أتلانتا وساسولو.

وكذلك الحال أيضًا، تم تأجيل 42 مباراة في دوريات الهواة والناشئين، ومباراة في دوري الدرجة الثانية بين أسكولي وكريمونيزي.

ولم تكن الأصابات في إقليمي لومبارديا وفينيتو فقط، ولكن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتوزع على خمس أقاليم في إيطاليا، ولكن هذين الإقليمين سجلوا أعلى نسبة للإصابة بالفيروس، تمثلت في 47 حالة في لومبارديا و17 حالة في فينيتو.