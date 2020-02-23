زيدان يعبّر عن قلقه من إصابة هازارد

الأحد 23 فبراير 2020

إعترف ​زين الدين زيدان​ مدرب فريق ​ريال مدريد​ بأن إصابة لاعبه إدين هازارد "لا تبدو جيدة"، وذلك قبل بداية أسبوع يشهد مواجهتين مرتقبتين ضد مانشستر سيتي في ذهاب الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا و"الكلاسيكو" الإسباني ضد برشلونة في ​الدوري الإسباني​.



وكان ريال قد خسر جهود هازار العائد حديثا من الإصابة، اذ خرج من أرض الملعب خلال مباراة امام ليفانتي وهو يعرج في منتصف الشوط الثاني.

وقال زيدان عن الإصابة: "لا تبدو جيدة لأنه يتألم في موضع إصابته السابقة. هذا الموضع اقد يصبح ضعيفا. هذه نكسة وسوف سنرى".