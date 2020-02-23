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زيدان يعبّر عن قلقه من إصابة هازارد

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الأحد 23 فبراير 2020

إعترف ​زين الدين زيدان​ مدرب فريق ​​ بأن إصابة لاعبه إدين هازارد "لا تبدو جيدة"، وذلك قبل بداية أسبوع يشهد مواجهتين مرتقبتين ضد مانشستر سيتي في ذهاب الدور ثمن النهائي في و"الكلاسيكو" الإسباني ضد في ​​. 

وكان ريال قد خسر جهود هازار العائد حديثا من الإصابة، اذ خرج من أرض الملعب خلال مباراة امام ليفانتي وهو يعرج في منتصف الشوط الثاني.

 وقال زيدان عن الإصابة: "لا تبدو جيدة لأنه يتألم في موضع إصابته السابقة. هذا الموضع اقد يصبح ضعيفا. هذه نكسة وسوف سنرى".

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