جمهور ليفربول غير متفاجئ من ستيرلينج

الأحد 23 فبراير 2020

لم يفاجأ مشجعو فريق ​ليفربول​ بتعليقات لاعبهم السابق ​رحيم ستيرلينغ​ الأخيرة حول فريق ريال مدريد.



وكان ستيرلينغ قد اجرى مقابلة مع صحيفة AS الإسبانية كشف فيها بأنه "مستعد للتحديات" بعد سؤاله بشأن الانضمام إلى ريال مدريد.

Advertisements

يُذكر ان ستيرلينغ كان قد غادر ليفربول في 2015 وتوجه الى سيتي بصفقة وصلت قيمتها الى 49 مليون باوند.

ومن المعلوم انه سيتي حاليًا قد تعرّض عقوبة ستمنعه من المشاركة في المنافسات الأوروبية على موسمين وهذا ما دفع ستيرلينغ للبحث عن فريق آخر حسب رأي جمهور ليفربول الذي عبّر عن رأيه على تويتر من خلال تغريدات جاء فيها "إنه عام 2015 مرة جديدة"، "لست متفاجئ"، "كنا دائمًا نعلم حقيقته لكن لم يستمع لنا احدًا".