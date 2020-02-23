كلوب يتوقع اختبارا صعبا أمام وست هام

الأحد 23 فبراير 2020

حذر مدرب ​ليفربول​، ​يورغن كلوب​، لاعبيه من توقع رحلة سهلة ضد ​وست هام​ المهدد بالهبوط يوم الاثنين.

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وخسر الهامرز 0-2 أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد ليلة الأربعاء، وعلى الرغم من أن المضيفين سيطروا على الكرة، إلا أنهم وجدوا خصماً عنيدا في وست هام.

وقال كلوب: "لم يكن لديهم ​فيليبي أندرسون​ على أرض الملعب ولم يكن لديهم ​سيباستيان هالر​، أعرف كليهما وأحبهما كثيرًا. وكان مانويل لانزيني على مقاعد البدلاء أيضًا، لذلك ترى الجودة التي يتمتعون بها".

وأضاف: "لقد شاهدت المباراة يوم الأربعاء ولم يتم التغلب عليها كما كنت تتوقع امام السيتي على أرض الملعب".