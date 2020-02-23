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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك المصري: لابد من التحقيق مع شيكابالا قبل اتخاذ قرارات ضده والان مع التفاصيل
السبت 22 فبراير 2020
أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأحداث التي اعقبت لقاء السوبر المصري تحدث في جميع ملاعب كرة القدم وفي أوروبا.
وتابع زادة في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار، أنه قبل اتخاذ أي قرار ضد شيكابالا أو أي لاعب، يجب استدعاء اللاعب والاستماع لأقواله قبل اتخاذ أي قرار.
وأتم: "الفوز على الترجي منح اللاعبون دفعة قوية قبل لقاء الأهلي في السوبر".
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