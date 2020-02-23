شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي عقب انتهاء الجولة 27 ومباراة مانشستر سيتي وليستر اليوم السبت 22-2-2020 والان مع التفاصيل

السبت 22 فبراير 2020

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر اليوم السبت فى الجولة السابعة والعشرون من البريميرليج.



تمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على ليستر فى المباراة إلتي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، في إطار الأسبوع السابع والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف الفوز للسيتي البرازيلي جبريال جيسوس بعد تمريرة رائعة من الجزائري رياض محرز في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة أهدار ركلة جزاء من الأرجنتيني سيرجيو أجويرو تصدي لها حارس مرمي ليستر سيتي كاسبر شمايكل.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ماشستر سيتي للنقطة 57 وبفارق 7 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

بينما يظل ليفربول فى الصدارة برصيد 76 نقطة وبفارق 19 نقطة عن أقرب المنافسين، ويستعد لمواجهة وست هام يونايتد في نفس الجولة يوم الإثنين القادم.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1. ليفربول 76 نقطة

2. مانشستر سيتي 57 نقطة

3. ليستر سيتي 50 نقطة

4. تشيلسي 44 نقطة

5. توتنهام 40 نقطة

6. شيفيلد يونايتد 40 نقطة

7. مانشستر يونايتد 38 نقطة

8. بيرنلي 37 نقطة

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9. ولفرهامبتون 36 نقطة

10. إيفرتون 36 نقطة

11. أرسنال 34 نقطة

12. ساوثامبتون 34 نقطة

13. كريستال بالاس 33 نقطة

14. نيوكاسل يونايتد 33 نقطة

15. برايتون 28 نقطة

16. بورنموث 26 نقطة

17. أستون فيلا 25 نقطة

18. ويست هام يونايتد 24 نقطة

19. واتفورد 24 نقطة

20. نورويتش سيتي 18 نقطة