شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أندية الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الاتحاد.. الزعيم في الصدارة والعالمي ينافس والان مع التفاصيل

السبت 22 فبراير 2020 أسدل الستار اليوم السبت، على منافسات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم "2019-2020".

وحقق نادي الهلال الفوز على مضيفه الاتحاد بهدف دون رد، فيما فاز نادي النصر على نظيره الحزم بهدفين دون رد. وخسر النادي الأهلي أمام نظيره الفتح، بهدف دون رد، فيما تمكن الاتفاق من تحقيق الفوز على الفيصلي بـ (3-2). - صدارة الترتيب.. Advertisements يتصدر نادي الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 44 نقطة، فيما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة. ويأتي الأهلي في المركز الثالث، برصيد 33 نقطة، رغم الخسارة أمام الفتح الذي يحتل الرابع عشر برصيد 15. ويتواجد نادي الوحدة في المركز الرابع برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد الرائد في المركز الخامس برصيد 31 نقطة. - مراكز الهبوط.. يتواجد نادي ضمك في المركز الأخير برصيد 14 نقطة، فيما يحتل العدالة المركز الخامس عشر، برصيد 14 نقطة.

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