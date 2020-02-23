برايثوايت: أثق في قدرتي على التسجيل مستقبلاً

السبت 22 فبراير 2020

أكد الوافد الجديد إلى صفوف ​برشلونة​ ​مارتن برايثوايت​ سعادته الكبيرة بالفوز على إيبار بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم.

Advertisements

وأشرك مدرب برشلونة ​كيكي سيتيين​، برايثوايت بديلاً في اللقاء حيث صنع هدفًا.

وصرح برايثوايت لصحيفة "آس" الإسبانية: "أنا سعيد جدًا للفريق، مشاركتي اليوم .. لقد أصبح الحلم حقيقة، أنا سعيد للغاية بكل جماهيري الجدد، حاولت بذل قصارى جهدي".

وأوضح المهاجم الدنماركي عن عدم التسجيل: " ليس من السهل إحراز الأهداف بقميص برشلونة، لكنني على الأقل تمكنت من الصناعة، وأثق في قدرتي على التسجيل مستقبلاً".