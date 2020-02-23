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شكرا لقرائتكم خبر عن برايثوايت: أثق في قدرتي على التسجيل مستقبلاً والان مع التفاصيل
السبت 22 فبراير 2020
أكد الوافد الجديد إلى صفوف برشلونة مارتن برايثوايت سعادته الكبيرة بالفوز على إيبار بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأشرك مدرب برشلونة كيكي سيتيين، برايثوايت بديلاً في اللقاء حيث صنع هدفًا.
وصرح برايثوايت لصحيفة "آس" الإسبانية: "أنا سعيد جدًا للفريق، مشاركتي اليوم .. لقد أصبح الحلم حقيقة، أنا سعيد للغاية بكل جماهيري الجدد، حاولت بذل قصارى جهدي".
وأوضح المهاجم الدنماركي عن عدم التسجيل: " ليس من السهل إحراز الأهداف بقميص برشلونة، لكنني على الأقل تمكنت من الصناعة، وأثق في قدرتي على التسجيل مستقبلاً".
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