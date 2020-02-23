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شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ريال مدريد ضد ليفانتي اليوم في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل
السبت 22 فبراير 2020
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة ليفانتي مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الاسباني ” الليجا ” خارج القواعد.
و يسعى الريال للفوز على ليفانتي للعودة بالنقاط الثلاث واستعادة صدارة الليجا من برشلونة الذي سحق إيبار اليوم بخماسية دون رد.
و جاء تشكيل الريال كما يلي :
في حراسة المرمى : تيبو كورتوا.
في خط الدفاع : سيرجيو راموس، دانييل كارفاخال ، رافائيل فاران ومارسيلو.
في خط الوسط : توني كروس ، لوكا مودريتش وكاسيميرو.
في خط الهجوم : إيسكو ، إدين هازارد وكريم بنزيما.
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