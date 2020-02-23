تشكيل ريال مدريد ضد ليفانتي اليوم في الدوري الإسباني

السبت 22 فبراير 2020

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة ليفانتي مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الاسباني ” الليجا ” خارج القواعد.



و يسعى الريال للفوز على ليفانتي للعودة بالنقاط الثلاث واستعادة صدارة الليجا من برشلونة الذي سحق إيبار اليوم بخماسية دون رد.

و جاء تشكيل الريال كما يلي :

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في حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

في خط الدفاع : سيرجيو راموس، دانييل كارفاخال ، رافائيل فاران ومارسيلو.

في خط الوسط : توني كروس ، لوكا مودريتش وكاسيميرو.

في خط الهجوم : إيسكو ، إدين هازارد وكريم بنزيما.