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تشكيل ريال مدريد ضد ليفانتي اليوم في الدوري الإسباني

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شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ضد ليفانتي اليوم في والان مع التفاصيل

السبت 22 فبراير 2020

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة ليفانتي مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الاسباني ” الليجا ” خارج القواعد.

و يسعى الريال للفوز على ليفانتي للعودة بالنقاط الثلاث واستعادة صدارة الليجا من الذي سحق إيبار اليوم بخماسية دون رد.

و جاء تشكيل الريال كما يلي :

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في حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

في خط الدفاع : سيرجيو راموس، دانييل كارفاخال ، رافائيل فاران ومارسيلو.

في خط الوسط : توني كروس ، لوكا مودريتش وكاسيميرو.

في خط الهجوم : إيسكو ، إدين هازارد وكريم بنزيما.

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