ثنائية يوفنتوس في مرمى سبال يعزز صدارته في الدوري الإيطالي

السبت 22 فبراير 2020

تغلب ​يوفنتوس​ على مضيفه سبال 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد باولو موتزا ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من ​الدوري الإيطالي​ لكرة القدم.

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إفتتح ​كريستيانو رونالدو​ التسجيل للسيدة العجوز في الدقيقة 39 ليصبح ثالث لاعب في تاريخ الكالتشيو يسجل في 11 مباراة متتالية ويزيد غلته من الأهداف إلى 16 هدفاً ونجح رجال المدرب ماوريسيو ساري بالحفاظ على تقدمهم حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 60 أضاف آرون رامسي الهدف الثاني للبيانكونيري قبل أن يقلص بيتانيا الفارق لسبال في الدقيقة 70 بعدما إحتسب الحكم ركلة جزاء لفريقه عقب العودة لتقنية الفيديو المساعد ونفذها اللاعب بنجاح في شباك يوفنتوس.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 60 نقطة في المركز الأول فيما تجمد رصيد سبال عند 15 نقطة في المركز الأخير.