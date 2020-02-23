شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتفوق على الحزم بثنائية العمري والشهري والان مع التفاصيل

السبت 22 فبراير 2020 تخطى ​النصر​ منافسه ​الحزم​ بنتيجة 2 - 0 ضمن الجولة الـ19 من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

Advertisements الشوط الاول انتهى سلبي النتيجة وغابت عنه الاهداف. في الشوط الثاني سجل عبد الإله العمري الهدف الأول للنصر د 54 ليفتح الباب امام زملائه لزيادة الغلة. وفي الدقيقة 88 اضاف يحيى الشهري الهدف الثاني للنصر ليفوز الفريق 2 - 0. الفوز رفع رصيد النصر إلى 41 في وصافة جدول الترتيب متساويًا مع الهلال صاحب الصدارة لكن الزعيم لم يخض مباراة هذه الجولة بعد أما الحزم فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الـ12.

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