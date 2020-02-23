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ليونيل ميسي يجدد تفوقه على كريستيانو رونالدو

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السبت 22 فبراير 2020

قاد الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​، فريقه ​​ لإسقاط خصمه ​إيبار​ بخماسية نظيفة بتسجيله 4 أهداف (سوبر هاتريك)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من .

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس"، إلى ان ميسي رفع رصيد إلى 48 هاتريك خلال مسيرته على مستوى الأندية، متفوقًا على ​كريستيانو رونالدو​ الذي سجل 47.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في الليغا هذا الموسم إلى 18 هدفًا في صدارة قائمة الهدافين، بفارق 5 أهداف عن مهاجم كريم بنزيما.

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