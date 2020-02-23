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شكرا لقرائتكم خبر عن ليونيل ميسي يجدد تفوقه على كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل
السبت 22 فبراير 2020
قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه برشلونة لإسقاط خصمه إيبار بخماسية نظيفة بتسجيله 4 أهداف (سوبر هاتريك)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.
وأشارت شبكة "سكاي سبورتس"، إلى ان ميسي رفع رصيد إلى 48 هاتريك خلال مسيرته على مستوى الأندية، متفوقًا على كريستيانو رونالدو الذي سجل 47.
ورفع ميسي رصيده من الأهداف في الليغا هذا الموسم إلى 18 هدفًا في صدارة قائمة الهدافين، بفارق 5 أهداف عن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما.
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