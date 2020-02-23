رونالدو يتعرض لإصابة قوية في الوجه والسبب قائد يوفنتوس

السبت 22 فبراير 2020

ذكرت مصادر صحفية أن قائد ​يوفنتوس​ ​جورجيو كيليني​ تسبب بنزيف في الأنف لزميله البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ خلال عملية الإحماء قبل مواجهة سبال بالجولة 25 من الدوري الإيطالي.



وذكر مراسل شبكة "سكاي" الإيطالية ماتيو غواردالا، أن كيليني سدد قبل بداية المباراة الكرة بقوة ارتطمت دون قصده في وجه رونالدو، مما أدى إلى نزيف البرتغالي من الأنف.

وتوجه كيليني إلى رونالدو مبتسمًا، لكن البرتغالي كان منزعجًا بسبب الدماء التي سالت من أنفه، ولم يستمر كيليني في حديثه مع البرتغالي وانسحب من الملعب إلى غرف الملابس لارتداء قمصان المباراة.