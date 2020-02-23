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شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتعرض لإصابة قوية في الوجه والسبب قائد يوفنتوس والان مع التفاصيل
السبت 22 فبراير 2020
ذكرت مصادر صحفية أن قائد يوفنتوس جورجيو كيليني تسبب بنزيف في الأنف لزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال عملية الإحماء قبل مواجهة سبال بالجولة 25 من الدوري الإيطالي.
وذكر مراسل شبكة "سكاي" الإيطالية ماتيو غواردالا، أن كيليني سدد قبل بداية المباراة الكرة بقوة ارتطمت دون قصده في وجه رونالدو، مما أدى إلى نزيف البرتغالي من الأنف.
وتوجه كيليني إلى رونالدو مبتسمًا، لكن البرتغالي كان منزعجًا بسبب الدماء التي سالت من أنفه، ولم يستمر كيليني في حديثه مع البرتغالي وانسحب من الملعب إلى غرف الملابس لارتداء قمصان المباراة.
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