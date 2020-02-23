ملخص رباعية ليونيل ميسي في مرمى ايبار بالدوري الإسباني  

السبت 22 فبراير 2020

انتهت منذ قليل المواجهة التي جمعت بين برشلونة وايبار وذلك ضمن مباريات الجولة الـ٢٥ من الدوري الإسباني بخمسة أهداف مقابل لا شىء، واستطاع برشلونة بقيادة ميسي من إنهاء المباراة في الشوط الأول بعد التقدم بثلاثة أهداف، وتم إحراز هدفين في الشوط الثاني.



واستطاع ليونيل ميسي إحراز أربعة أهداف "سوبر هارتيك" خلال شوطي اللقاء، وذلك في الدقائق ١٤، ٣٧، ٤٠، ٨٧ من زمن المباراة، وبذلك يرتفع رصيد ميسي من الأهداف إلي ١٨ هدف متصدرًا ترتيب هدافي الدوري الإسباني بفارق ٥ أهداف عن اقرب منافسيه كريم بنزيما، وأحرز الهدف الخامس اللاعب ارثر في الدقيقة ٨٩.

وبهذا الفوز يتصدر برشلونة المركز الأول بفارق نقطتين حتي الآن برصيد ٥٥، إلي أن يُلعب لقاء ريال مدريد وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً أمام ليفانتي.