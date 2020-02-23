مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر اليوم 22-02-2020 الدوري الاسباني

السبت 22 فبراير 2020

يحتضن ملعب سيوتات دي فالنسيا مباراة خارج التوقعات بين ريال مدريد الضيف ، ونظيره ليفانتي صاحب الأرض والضيافة اليوم في المواجهة التي تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن فاعليات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويأمل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في تحقيق الفوز على ليفانتي لتسجيل أكثر من هدف، حيث يأتي في مقدمة الطموحات التي يعول عليها زيزو أن يحقق 3 نقاط يضمن بها صدارة الليجا هذا الموسم قبل مباراة الكلاسيكو المقرر إقامتها يوم 1 مارس القادم ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين.

ليس هذا فحسب ما يفكر فيه زيدان ، وإنما الفوز سيمنحه الثقة ويمنح لاعبيه القدرة على خوض قمة كروية كبيرة يوم الأربعاء القادم على ملعب سانتياجو بيرنابيو أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في واحدة من اللقاءات القوية والتي تنتظرها الجماهير العالمية في كل مكان.

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو

في خط الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس

في خط الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيمة – إيدن هازارد

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي:

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ويمكنكم متابعة مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3 مع وجود استوديو تحليلي مستمر منذ بداية اليوم حيث توجد أكثر من مباراة قوية اليوم السبت من أبرزها لقاء برشلونة وإيبار في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل ليفانتي المتوقع:

في حراسة المرمي: أيتور فيرناندز

في خط الدفاع: إيريك كاباكو، سيرجو بوستيجو، أنطونيو غارسيا، روبن روتشينا

في خط الوسط: خوسيه كامبنيا، نيمانيا رادويا، إنيس باردي

في خط الهجوم: روجر مارتي، بورخا ماريول.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الليجا:

وتبدأ مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس، الساعة العاشرة مساء بتوقيت دمشق ، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت بيروت ، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت البحرين ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب، الساعة العاشرة مساء بتوقيت طرابلس .

ويعتلي ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 53 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني والذي سيكون على موعد مع الصدارة مؤقتا في حال نجح في تجاوز اختبار إيبار في لقاء ينطلق عصر نفس اليوم.