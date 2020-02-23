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السبت 22 فبراير 2020
مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر يلا شوت، يستقبل فريق برشلونة نظيرة فريق إيبار ، وذالك ضمن مباريات الأسبوع الخامس و العشرون من بطولة الدوري الأساني ، في مساء اليوم السبت
اعلن كيكي سيتيين مدرب برشلونة الاسباني عن تشكيلة الفريق الرسمية في مواجهة ايبار ضمن الجولة 25 من بطولة دوري الاسباني.
وشهدت تشكيلة النادي الكتالوني عودة التشيلي ارتورو فيدال للمشاركة كأساسي بعد غيابه عن فوز البلوغرانا الصعب على خيتافي في الجولة الماضية، في حين سيشارك الكرواتي راكيتيتش من البداية بعد دخوله كبديل في المباراة الماضية.
وضمت تشكيلة البرسا كل من:
شتيغن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو، ارثر، ميسي، لينغليت، غريزمان، فيدال، جونيور.
يذكر ان برشلونة يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب الصدارة.
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