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شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيلة الرسمية لموقعة برشلونة وايبار والان مع التفاصيل
السبت 22 فبراير 2020
اعلن كيكي سيتيين مدرب برشلونة الاسباني عن تشكيلة الفريق الرسمية في مواجهة ايبار ضمن الجولة 25 من بطولة دوري الاسباني.
وشهدت تشكيلة النادي الكتالوني عودة التشيلي ارتورو فيدال للمشاركة كأساسي بعد غيابه عن فوز البلوغرانا الصعب على خيتافي في الجولة الماضية، في حين سيشارك الكرواتي راكيتيتش من البداية بعد دخوله كبديل في المباراة الماضية.
وضمت تشكيلة البرشا كل من:
شتيغن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو، ارثر، ميسي، لينغليت، غريزمان، فيدال، جونيور.
يذكر ان برشلونة يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب الصدارة.
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