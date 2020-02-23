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جوارديولا يكشف عن موقفه من الاستمرار مع السيتي

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السبت 22 فبراير 2020

تحدث بيب ​جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي، عن موقفه بشأن الاستمرار مع النادي الإنكليزي خلال الفترة المقبلة.

وقال جوارديولا لشبكة "سكاي سبورتس":" الميركاتو الصيفي؟ اعتقد انه من الصعب تغيير اللاعبين حالياً، الأمر اصبح مكلفًا للغاية وليس سهلًا".

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وأضاف:" علينا الاستمرار فيما نقوم به، أفهم تمامًا الموقف الحالي للنادي، لكن يجب معرفة وضع الاستئناف حول مخالفة قانون اللعب المالي النظيف".

وعن قرار الحرمان من المشاركة في دوري الأبطال لمدة موسمين، قال:" النادي سيعمل كما لو اننا لم نتلق عقوبة، على اللاعبين تقديم الأفضل كما فعلوا في المواسم السابقة".

وعن البقاء مع ​السيتي​زن، قال:" سأبقى هنا بسبب الطقس (مازحًا)، استمراري يعود إلى السعادة، أبحث عن سعادتي وهذا هو الشيء الوحيد الذي أبحث عنه".

وأتم:" سأتحدث مع ​خلدون​ (الرئيس) في نهاية الموسم الحالي، أو في منتصف الموسم المقبل، وسنرى ما سيحدث".

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