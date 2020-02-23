شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد يتعرض لموقف محرج بسبب فريق سيدات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض أوديون إيجالو، النجم النيجيري المنضم حديثًا لمانشستر يونايتد، لموقف محرج أثناء تدريبه بشكل منفرد مع مدربه الخاص بملعب جامعة مانشستر.
وكان «إيجالو» يتمرن بمفرده بسبب المخاوف من حمله لفيروس كورونا في ظل عودته من الصين منذ وقت قريب، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، إلا أن تمرينه انقطع مبكرًا بعد حضور الفريق النسائي لجامعة مانشستر.
ولم تتعرف عليه عضوات الفريق ليقمن بطرده من الملعب.
وكان «إيجالو» قد انضم إلى الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا على سبيل الإعارة من نادي شانجهاي شينهوا الصيني.
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