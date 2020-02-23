شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الاستعدادات الأمنية لمباراة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهت الجهات المعنية استعداداتها لتأمين مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، والتي ستقام في السابعة والنصف مساء غد الاثنين، والمؤجلة من الجولة الرابعة.

ويؤمن رجال «الأفريقية للأمن والحراسة» بإشراف اللواء محمد نبيل، رئيس مجلس الادارة، واللواء محمود طاهر، العضو المنتدب، طاقم التحكيم الأجنبي منذ وصوله الملعب وحتى الانتهاء من المباراة التي يديرها جيديميناس ماسيكا، حكم ساحة، وفيتوتاس سميكوس مساعد أول، وكاسلوسكاس، مساعد ثان، ودوناتاس رامساس، حكم رابع.

وأكد اللواء هشام زيد أن خطة التأمين تشمل الانتشار الأمني بمحيط الملعب، وتأمين دخول وخروج اللاعبين، والمشهد الرياضي بأكمله، للخروج بالمباراة في مشاهد حضارية.

جاء ذلك بعدما اتفق مسؤولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلي والزمالك ورفض تأجيلها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة، ورغبتهم في انتظام المسابقة، فضلًا عن الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية في البطولة الإفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة في إنهاء المسابقة قبل يوليو.