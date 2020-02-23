شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحتفل بعيد ميلاد «ميدو»: حظى بمسيرة رائعة كلاعب عالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب هنأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، بعيد ميلاده الـ37، إذ ولد مهاجم توتنهام السابق في 23 فبراير 1983. ونشر الحساب الرسمي لـ«كاف» فيديو يضم مجموعة من أهداف «ميدو» وأرفقه بتعليق: «عيد ميلاد سعيد للدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو.. المهاجم اللامع حظى بمسيرة رائعة كلاعب عالمي، وبدأ مسيرته التدريبية مع نفس النادي الذي انطلق منه إلى العالمية الزمالك».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «كاف» يحتفل بعيد ميلاد «ميدو»: حظى بمسيرة رائعة كلاعب عالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.