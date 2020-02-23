شكرا لقرائتكم انتهاء الاستعدادات الأمنية لمباراة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهت الجهات المعنية استعدادتها لتأمين مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز التي تقام في السابعة والنصف مساء غداً الاثنين والمؤجلة من الجولة الرابعة.

ويؤمن رجال "الافريقية للأمن والحراسة" باشراف اللواء محمد نبيل رئيس مجلس الادارة، واللواء محمود طاهر العضو المنتدب ، طاقم التحكيم الأجنبي منذ وصوله الملعب وحتى الانتهاء من المباراة التي يديرها جيديميناس ماسيكا حكم ساحة ، وفيتوتاس سميكوس مساعد أول، وكاسلوسكاس مساعد ثان

ودوناتاس رامساس حكم رابع.

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جاء ذلك بعدما اتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلى والزمالك ورفض تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالدورى فى مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.