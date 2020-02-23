شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينفرد بحيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إن اللجنة خاطبت مجلس أبو ظبي الرياضي والمركز الإعلامي وحصلت علي شريط المباراة الأصلي لمناقشة جميع الحالات والوقائع ، بجانب تفريغ 20 كاميرا بالملعب نظرا لتطبيق تقنية الفيديو ، بجانب الاستناد لتقرير الحكم ومراقب المباراة ومدير لجنة المسابقات .
وفند المصدر العقوبات كالتالي :
إيقاف كهربا لنهاية الموسمنظرا لما أوضحته الكاميرات وتقرير الحكم الذي قال إن الطرد المباشر جاء بسبب سوء السلوك ومحاولة الاعتداء علي الحكم وَعَبَد الله جمعه لاعب الزمالك ، موضحا أن اللائحة تعطيه الحق في هذه الحالة في توقيع ما تراه اللجنة من عقوبات وإن وصلت للحد الأقصي.
إمام عاشور
أظهرت الكاميرات اعتداءه علي وليد سليمان بالشلوت وهو أمر يستوجب توقيع أقصي عقوبة في اللائحة .
أحمد زاهر إداري الزمالكأوضحت الكاميرات أنه اعتدي بالضرب علي 4 لاعبين من الأهلي هم أحمد الشيخ ووليد سليمان وحسين الشحات وكهربا ، وبالتالي استحق أقصي عقوبة .
شيكابالا
رصدت الكاميرات ما تعرض له اللاعب قبل وأثناء المباراة من هتافات عنصرية ولا أخلاقية ضده ولم يلتفت لها اللاعب ، قبل أن يرد عليها بتوجهه للجماهير الحمراء ، وقال المصدر إن ما فعله شيكابالا سلوك موجود في الملاعب الأوروبية فعله من قبل كريستيانو رونالدو وسيميوني ، لافتا إلي أن اللجنة راعت أن سلوك اللاعب كان رد فعل علي البذاءات والهتافات ضده علما بأنه سبق ووقعت اللجنة ضده غرامة 50 الف جنيه بعد نهائي الكأس أمام بيراميدز قبل أن تضاعف اللجنة العقوبة 3 مرات فى هذه الواقعة بإيقافه 8 مباريات و100 ألف جنيه .
عبد الله جمعةاستفزاز واستثارة جمهور الأهلي بعد المباراة .
أجاي وياسر إبراهيم
استفزاز واستثارة جمهور الزمالك بعد المباراة.
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