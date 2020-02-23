قذيفة موراليس تحبط ريال مدريد وتمنح برشلونة الصدارة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم ليفانتي هدية لبرشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بفوزه على ملاحقه المباشر ريال مدريد بهدف دون رد يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.
وسجل خوسيه لويس مورليس هدف المباراة الوحيد لليفانتي في الدقيقة 79، ليتجمد رصيد ريال مدريد عند 53 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر برشلونة، إذ سيلتقي الفريقين الأسبوع المقبل في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.
وألحق ليفانتي ريال مدريد بغريمه برشلونة الذي سبق وأن تفوق عليه في جولة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب "سيويتات دي فالنسيا" الواقع في إقليم فالنسيا.
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