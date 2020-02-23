شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بلجنة الانضباط سبب عدم توقيع عقوبات على الثنائى طارق حامد ووليد سليمان لاعبى الزمالك والأهلى فى أحداث مباراة السوبر بالإمارات.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن تقرير الحكم والمراقب لم يتضمنا أى إدانة للاعب فى أحداث مباراة السوبر، موضحا أنه تمت مشاهدة واقعة طارق حامد وكهربا أكثر من 30 مرة فى الشريط الأصلى للمباراة، لكن لم نسمع أى لفظ خارج أو شتائم، قائلا، "لا نأخذ بلغة الشفايف حتى نعاقب طارق حامد".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قررت فى اجتماعها أمس السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت يوم الخميس الماضى بين فريقى الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى ما يلى على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.