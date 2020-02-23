شكرا لقرائتكم خبر عن ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بلجنة الانضباط باتحاد الكرة حيثيات قرارات وعقوبات اللجنة التى صدرت أمس السبت، والخاصة بأحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات . وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللجنة خاطبت مجلس أبو ظبى الرياضى والمركز الإعلامى وحصلت على شريط المباراة الأصلى لمناقشة جميع الحالات والوقائع، بجانب تفريغ ٢٠ كاميرا بالملعب نظراً لتطبيق تقنية الفيديو، بجانب الاستناد لتقرير الحكم ومراقب المباراة ومدير لجنة المسابقات . وفند المصدر العقوبات كالتالى : إيقاف كهربا لنهاية الموسم : نظرا لما أوضحته الكاميرات وتقرير الحكم الذى قال إن الطرد المباشر جاء بسبب سوء السلوك ومحاولة الاعتداء على الحكم وَعَبَد الله جمعة لاعب الزمالك، موضحا أن اللائحة تعطيه الحق فى هذه الحالة فى توقيع ما تراه اللجنة من عقوبات وإن وصلت للحد الأقصي. إمام عاشور أظهرت الكاميرات اعتداءه على وليد سليمان بالشلوت وهو أمر يستوجب توقيع أقصى عقوبة فى اللائحة . Advertisements أحمد زاهر إدارى الزمالك : أوضحت الكاميرات أنه اعتدى بالضرب على 4 لاعبين من الأهلى هم أحمد الشيخ ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمود كهربا، وبالتالى استحق أقصى عقوبة . شيكابالا : رصدت الكاميرات ما تعرض له اللاعب قبل وأثناء المباراة من هتافات عنصرية ولا أخلاقية ضده، ولم يلتفت لها اللاعب، قبل أن يرد عليها بتوجهه للجماهير الحمراء، وقال المصدر إن ما فعله شيكابالا سلوك موجود فى الملاعب الأوروبية، فعله من قبل كريستيانو رونالدو وسيميونى، لافتا إلى أن اللجنة راعت أن سلوك اللاعب كان رد فعل على البذاءات والهتافات ضده، علماً بأنه سبق ووقعت اللجنة ضده غرامة 50 ألف جنيه بعد نهاية الكأس أمام بيراميدز قبل أن تضاعف اللجنة العقوبة 3 مرات هذه الواقعة بإيقافه 8 مباريات و100 ألف جنيه . عبد الله جمعه : استفزاز واستثارة جمهور الأهلى بعد المباراة أجاى وياسر إبراهيم : استفزاز واستثارة جمهور الزمالك بعد المباراة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.