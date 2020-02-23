عبد الحفيظ يجتمع بطبيب الأهلى للاطمئنان على رمضان صبحى قبل القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على حالة رمضان صبحي لاعب الفريق الذى يغيب عن مباريات الأهلي منذ أكثر من شهرين للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وأكد طبيب الأهلي لمدير الكرة أن حالة رمضان صبحي تحسنت تماماً وأن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة في المباريات بعدما تعافى تماماً من الأصابة التي تعرض لها منتصف ديسمبر الماضي خلال إحدى التدريبات وأكد الدكتور خالد محمود أن رمضان صبحي إنتظم في التدريبات الجماعية أكثر من مرة وظهر فيها بشكل قوي من الناحية الفنية والبدنية.
ورغم أن رمضان صبحي كان جاهزاً من الناحية الفنية والبدني لمباراة السوبر الأخيرة أمام الزمالك في الأمارات التي خسرها الأهلي 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية إلا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر رفض الدفع باللاعب لوجهة نظر خاصة تعتمد على أنه ليس من المنطقي أن يعود اللاعب بعد غياب أكثر من 70 يوماً عن المباريات في مباراة قوية كمواجهة الزمالك خاصة وأن مشاركته في التدريبات الجماعية كانت لأيام محدودة.
موقف رمضان صبحي من قمة الغد أمام الزمالك في الدوري مازال غامضاً فالمدير الفني مازال رافضاً فكرة الدفع باللاعب قبل المشاركمة مدة أطول في التدريبات الجماعية خاصة وأن المباريات الكبيرة والقوية تشهد أحتكاكات وضغوط قد تؤدي إلى تجدد إصابة اللاعب العائد من غفترة غياب طويلة.
ويحدد فايلر خلال مران اليوم ،الأحد، موقف رمضان صبحي من قمة الزمالك المقرر لها غداً بإستاد القاهرة في الدوري.
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