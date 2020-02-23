شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. عبد الظاهر السقا مديراً رياضياً بالنادى المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو النادى المصرى البورسعيدى اتفاقهم مع عبد الظاهر السقا كابتن منتخب مصر الاسبق ليتولى منصب المدير الرياضى بالفريق فى الجهاز الفنى لطارق العشرى الذى تولى المسئولية منذ أيام قليلة ، ومن المقرر أن يوقع السقا عقود المنصب اليوم الاحد ، وقرر النادى المصرى البورسعيدى تعيين طارق العشرى مديراً فنياً للفريق خلفا لإيهاب جلال عقب رحيلة بسبب سوء النتائج والخروج من بطولة كأس مصر .

ويواصل الفريق الأول للكرة بالنادى المصري اليوم الاحد تدريباته فى معسكره المغلق بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية، استعدادًا لمباراته المهمة والمرتقبة بذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمعه بضيفه فريق نهضة بركان المغربى والمقرر إقامتها بالسويس فى الثامنة مساء الأحد أول مارس المقبل.

وفـَضّل طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى، اصطحاب 30 لاعبًا إلى المعسكر للتعرف عن قرب على إمكانيات جميع اللاعبين قبل خوض غمار المنافسات الأفريقية والمحلية، وجاءت قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر على النحو التالى :

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فى حراسة المرمى : أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته، ايهاب العايدي.

فى خط الدفاع : إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال، بهاء مجدى، مصطفى طيارة، محمود حمد، خالد مصطفى.

فى خط الوسط : عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، حسين رجب، اسلام عطية، حسن على، محمد جابر، حجاج عويس، عبد الناصر دى ماريا، شيخ موكورو، عبد الرحمن زين، أحمد عادل “ميسي”، أيمن ندا.

فى خط الهجوم : محمود وادى، أوستين أموتو.

ولد السقا فى محافظة الدقهلية، وبدأ مسيرته فى نادى المنصورة ليبدأ رحلته الاحترافية فى العديد من الأندية التركية وكان للمنتخب الوطنى نصيب الأسد من رحلة السقا مع الساحرة المستديرة، حيث شارك فى 111 مباراة دولية ليقتحم قائمة الأساطير.

توج السقا مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية أعوام 1998 و2006 و2010 فضلا عن التتويج ببطولة كأس مصر موسم 2010 -2011 مع فريق إنبى قبل الاعتزال، كما نجح فى الوصول للمباراة النهائية لكأس تركيا مرتين على التوالى، وتوج بلقب أفضل لاعب فى تركيا مرتين موسمى 2003 و2004.