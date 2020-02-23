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راموس ينتقد الحكام ويطوي صفحة الهزيمة من ليفانتي

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سيرخيو راموس نجم دفاع وقائد فريق الإسباني

انتقد سيرخيو راموس نجم دفاع وقائد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أداء الحكم خوسيه هيرنانديز الذي أدار مباراة الفريق أمام ليفانتي مساء أمس السبت في لكرة القدم والتي انتهت بفوز ليفانتي 1 / صفر.

وقال راموس "لم يفاجئني أي شيء... هناك بعض الأمور التي بدت محسومة مسبقا".

وأضاف : "هناك أحيان تبدو فيها التصرفات محسومة مسبقا. غادرت الملعب منزعجا. هذا الحكم لم يفاجئني على الإطلاق. تلقيت بطاقة صفراء في الدقيقة العاشرة. طلبت من الحكم في نهاية المباراة أن يخبرني ما إذا كان هناك شيء شخصي".

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وأشار : "كان الحكام أكثر احتراما في الماضي. بغض النظر عن ضربتي الجزاء ، أعتقد أن الحكام يمكنهم الوقوع في الخطأ لأنهم بشر. ولكنني أتمنى أن يكون القادم لصالحنا".

واعترف راموس بأنها كانت "ليلة سيئة" للفريق مشيرا إلى أن "الفترة الحاسمة في الموسم حانت ، وعلينا أن نطوي الصفحة. الآن ، سنخوض فعاليات هذا الأسبوع بحماس. ليس لدينا وقت للنواح. أمامنا أسبوع ساحر. سنخوض مباراة في دوري الأبطال الأوروبي وأخرى في الدوري ، ويجب أن ننتفض".

 

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