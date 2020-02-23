الامارات | بالفيديو.. ميسي ومحمد صلاح وبوغبا في إعلان جديد بزي محمد رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ميسي ومحمد صلاح وبوغبا في إعلان جديد بزي محمد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، إعلان جديد ظهر فيه مع قائد فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، واللاعب الفرنسي بوغبا، وعدد أخر من نجوم كرة القدم العالمية في أحدث إعلان لشركة المشروبات الغازية بيبسي، وذلك على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وظهر صلاح واللاعبين خلال الإعلان وهم يرتدون ملابس مثل الذي يرتديها الممثل المصري محمد رمضان، والي اشتهر بالظهور به في العديد من المهرجانات الغنائية، ولاقى الإعلان الكثير من التفاعل على حساب اللاعب المصري من محبييه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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