الامارات | فيروس كورونا يضرب الدوري الإيطالي ويوقف مبارياته

شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يضرب الدوري الإيطالي ويوقف مبارياته والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فيروس كورونا المستجد توغله في عدد من البلاد الأوروبية والآسيوية وهذه المرة كانت في الدوري الإيطالي، حيث تقرر إيقاف جميع الأنشطة والأحداث الرياضية في إقليمي لومبارديا وفينيتو بسبب تفشي فيروس كورونا وهي خطوة لم تحدث من قبل وصادرة من الرئيس الإيطالي جوزيبي كونتي.
وطبقاً لهذا القرار فقد تم إلغاء مباريات هامة في الدوري الإيطالي كانت مقررة اليوم وهي "إنتر - سامبادوريا" و"فيرونا - كالياري" و"أتالانتا - ساسولو"، كان من المقرر أن تقام الأحد.
وأكد موقع “فوتبول إيطاليا”، أن القرار صدر اليوم ولم يتم تحديد موعد جديد لإقامة هذه المباريات المؤجلة، وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت السبت إلغاء 42 مباراة في دوريات الهواة والناشئين، كما تم تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية بين أسكولي وكريمونيزي.
وكانت إيطاليا قد سجلت رسمياً 79 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها حالتي وفاة، لتكون بذلك الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من فيروس كورونا.
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