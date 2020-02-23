شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد عن أحداث السوبر: حب ناديك بحصد بطولة وليس بـ«عمل لقطة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، تصرفات بعض اللاعبين خلال مواجهة السوبر بين الأهلي والزمالك، والمشاجرات التي جرت بينهم وتبعتها عقوبات مغلظة من لجنة الانضباط.
وقال «السعيد»، في تصريحات تليفزيونية: «اللي حصل حاجة صعبة، لما تنزل تلعب لازم يبقى عندك مخ، مش تحركك حاجات تانية، وإنك تعمل لقطة وشايف إن ده حب لناديك».
وأضاف: «اللي أعرفه إن الجمهور هايحبك لما يشوفك بتقاتل على كل بطولة وتحصد بطولات، مش إنك تشتم جماهير أو تتخانق».
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