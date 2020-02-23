شكرا لقرائتكم تعرف على موعد اجتماع مجلس الأهلي للرد على عقوبات اتحاد الكرة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقوبات لجنة الانضباط

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طارئاً اليوم الأحد، للرد على العقوبات التي أقرتها اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري بشأن أحداث مباراة السوبر المحلي والتي أقيمت أمام الزمالك يوم الخميس الماضي في الإمارات وانتهت بفوز الفريق الأبيض 4-3 بركلات الترجيح.

موعد اجتماع مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط



ومن المنتظر أن يبدأ اجتماع مجلس إدارة الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، وذلك بعد أن دعا محمود الخطيب المجلس لاجتماع طارئ للرد على القرارات الصادرة من اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر المصري وحفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملةً.

عقوبات لجنة الانضباط

كانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم أقرت بعد اجتماعها أمس بخصوص أحداث مباراة السوبر العديد من العقوبات بعد الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة،بالإضافة إلى شريط اللقاء وما تلاه من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

-إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

-إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

-إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

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-إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

-تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

-منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.



عقوبات اتحاد الكرة المصري يذكر أن مباراة السوبر شهدت أزمة عنيفة فور إطلاق الحكم النرويجي أوديفار صافرة النهاية، باشتباكات بين اللاعبين، بجانب طرد محمود كهربا، لاعب الأهلي، واستفزاز عبد الله جمعة لجماهيرالقلعة الحمراء، مع توجيه محمود شيكابالا قائد الفريق الأبيض، إشارات خارجة للجماهير الأهلاوي.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

ومن المفترض أن يلتقي الأهلي والزمالك مجدداً في السابعة والنصف مساء غدا الاثنين،على ستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.