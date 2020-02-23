شكرا لقرائتكم الأهلي والزمالك .. طاقم الحكام الليتوانى يصل اليوم استعدادًا للقمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل اليوم الأحد، طاقم الحكام الليتواني الذي سيدير مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدورى، والتى ستقام غدا الاثنين فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.

وأعلنت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، أمس عن أسماء طاقم الحكام الليتوانى الذى سيدير لقاء القمة، ويضم كلاً من..

جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول

كاسلوسكاس .. مساعد ثان

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دوناتاس رامساس .. حكم رابع

وكان مسئولو اتحاد الكرة عقدوا جلسات ودية خلال تواجدهم فى الإمارات، عقب مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى والزمالك وفاز بلقبها الأخير، لمتابعة ما حدث خلال مباراة السوبر من خروج عن النص من اللاعبين.

واتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلى والزمالك ورفض تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالدورى فى مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.

ومازال الزمالك رافضاً فكرة خوض المباراة، وإن كان مسئولو القلعة البيضاء قد اتفقوا على أنهم سيلعبون المباراة بالصف الثانى حال إصرار اتحاد الكرة على إقامتها فى موعدها.