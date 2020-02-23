شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي يؤكد لعبد الحفيظ جاهزية رمضان صبحي لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على حالة رمضان صبحي لاعب الفريق الذى يغيب عن مباريات الأهلي منذ أكثر من شهرين للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وأكد طبيب الأهلي لمدير الكرة أن حالة رمضان صبحي تحسنت تماماً وأن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة في المباريات بعدما تعافى تماماً من الإصابة التي تعرض لها منتصف ديسمبر الماضي خلال إحدى التدريبات.

وأكد الدكتور خالد محمود، أن رمضان صبحي انتظم في التدريبات الجماعية أكثر من مرة وظهر فيها بشكل قوي من الناحية الفنية والبدنية.

Advertisements

ورغم أن رمضان صبحي كان جاهزاً من الناحية الفنية والبدني لمباراة السوبر الأخيرة أمام الزمالك في الإمارات التي خسرها الأهلي 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية إلا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر رفض الدفع باللاعب لوجهة نظر خاصة تعتمد على أنه ليس من المنطقي أن يعود اللاعب بعد غياب أكثر من 70 يوماً عن المباريات في مباراة قوية كمواجهة الزمالك خاصة وأن مشاركته في التدريبات الجماعية كانت لأيام محدودة.

ويحدد فايلر خلال مران اليوم ،الأحد، موقف رمضان صبحي من قمة الزمالك المقرر لها غداً بإستاد القاهرة في الدوري.