خالد الدوخي: كان يجب إعادة ركلة جزاء الهلال أمام الاتحاد

كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الحكم البولندي سيمون مارسينياك، الذي أدار لقاء الهلال والاتحاد أخطأ في عدم إعادة ركلة جزاء المضيف في اللقاء.

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وأوضح الدوخي في فقرته خلال نشرة الرياضة على "العربية" أن إشهار البطاقة الصفراء في وجه سالم الدوسري لاعب الهلال ولحمدان الشمراني لاعب الاتحاد كان صحيحا لتهورهما. وأضاف أن البريك لم يستحق ركلة جزاء لأن الشمراني لم يقم بمخالفة.

وزاد الدوخي بأن إلغاء هدف رومارينو صحيح، لأن المهاجم البرازيلي كان متسللاً، وأن ركلة جزاء الهلال التي احتسبت كانت صريحة إلا أن الحكم أخطأ في عدم إعادة الجزائية بعد تقدم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي عن خط المرمى قبل تنفيذها.

ولدى تقييمه أداء حكم مباراة الحزم والنصر أضاف الدوخي بأن هناك ركلة جزاء لم يتم احتسابها للنصر، وأن قرار الحكم في مواجهة التعاون والرائد باحتساب مخالفة لجهاد الحسين كان خاطئا.