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برشلونة يحذّر نابولي والريال بخماسية في مرمى إيبار

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ذاكرة التهديف وسجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود فريقه برشلونة إلى فوز كبير بخمسة أهداف دون رد على إيبار اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من لكرة القدم.

ولقن ميسي فريق إيبار درسا قاسيا وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) تقدم بها برشلونة في الشوط الأول وذلك في الدقائق 14 و37 و40، وفي الشوط الثاني سجل ميسي هدفه الرابع في الدقيقة 87 ثم اختتم آرثر ميلو التسجيل للفريق بالهدف الخامس في الدقيقة 89.

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وعاد ميسي لهز الشباك بعدما صام عن التهديف في آخر أربع مباريات خاضها مع الفريق في مختلف المباريات والتي كانت أطول سلسلة مباريات متتالية يخفق خلالها في هز الشباك على مدار مسيرته مع برشلونة.

ووجه برشلونة بذلك تحذيراً إلى فريقي نابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني اللذين سيواجههما في دوري الأبطال الأوروربي والدوري الإسباني خلال الأسبوع المقبل.

ورفع برشلونة رصيده إلى 55 نقطة بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة ليستعيد صدارة جدول المسابقة مؤقتا فيما تجمد رصيد إيبار عند 24 نقطة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وتراجع للمركز السابع عشر.

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