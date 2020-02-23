بين الإلغاء والانسحاب والاشتباك.. أزمات القمة «عرض مستمر».. والزمالك يتفوق على الأهلي

شهدت أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت الخميس الماضي على ملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهت بفوز الأبيض بركلات الترجيح، مشاهد غير لائقة ومشاجرة عنيفة بين لاعبي الفريقين.

ووثقت عدسات الكاميرات لحظة المشادة التي وقعت بين نجما الأهلي والزمالك محمود عبدالمنعم كهربا وطارق حامد، بالإضافة إلى الأحداث التي تلت المباراة بعد اندفاع لاعبي الأبيض تجاه جماهير الأحمر بعد حسم المباراة بركلات الترجيح لصالح أبناء ميت عقبة.

وعلى مدار سنوات، شهدت لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك العديد من الأزمات والمشاكل بين لعبي الفريقين، وصلن في بعض الأوقات إلى إلغاء بطولة الدوري في موسم 1970-1971، والانسحاب من المباريات كما حدث في عامي 1996 و1999.

ونستعرض أبرز الأزمات التي شهدتها مباريات القمة:

موسم 70-71

شهدت مواجهة موسم 70-71 أزمة كبيرة، بعدما كانت النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يحتسب الحكم السكندري الراحل "الديبة" ركلة جزاء للزمالك، ليتمكن فاروق جعفر نجم الزمالك من إحراز هدف التقدم لفريقه.

ونشبت أزمة ومشاجرة عنيفة بين لاعبي الأهلي والزمالك على ملعب المباراة، ليقرر الحكم إلغاء المباراة، قبل أن يقرر اتحاد الكرة إلغاء بطولة الدوري في هذا الموسم.

موسم 95 - 96

تعد الأزمة التي شهدها ملعب ستاد القاهرة واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها مباريات القمة ين الفريقين، حيث انسحب فريق الزمالك بعد أحداث شغب اندلعت قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

واعترض لاعبو الزمالك على الهدف الثاني للأهلي الذي أحرزه حسام حسن بحجة التسلل، لتنشب مناوشات بين لاعبى الفريقين، ليقرر المدير الفني للزمالك فاروق جعفر بالانسحاب من المباراة.

وامتدت تداعيات الأزمة لتصل إلى حل اتحاد الكرة بأكمله، والذي كان يرأسه حينها حرب الدهشوري، بالإضافة إلى حل مجلس إدارة نادي الزمالك.

كما وصل الأمر إلى تغيير اللائحة التي كانت تقر بهبوط الفريق المنسحب من المباريات إلى توقيع الغرامة فقط، حيث تم فرض عقوبة مالية بلغت 150 ألف جنيهاً على القلعة البيضاء.

موسم 98 - 99

وبعد ثلاث سنوات، اندلعت أزمة جديدة في ستاد القاهرة لتنتهي بانسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي.

ورفض الزمالك استكمال المباراة وذلك بعد 5 دقائق فقط من إشهر الحكم الفرنسي مارك باتا البطاقة الحمراء في وجه لاعب الزمالك أيمن عبدالعزيز، إثر تدخله العنيف على لاعب الأهلي إبراهيم حسن.

واعترض لاعبو الزمالك على قرار الطرد، قبل أن يقرر لاعبو وجهاز الزمالك بالانسحاب من المباراة.

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موسم 2010 - 2011

وقعت اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك، بعدما حدث احتكاك بين المدير الفني للأهلي البرتغالي مانويل جوزيه، ومدرب الزمالك حسام حسن.

واندلعت الأزمة بعدما اعترض لاعبو الزمالك على عدم إخراج لاعبو الأهلي الكرة في ظل إصابة أحد لاعبي الفريق الأبيض، وهو ما استغله لاعبو الأحمر ليحرزوا هدف التعادل في شباك الأبيض عن طريق اللاعب دومينيك دا سيلفا.

موسم 2013

وفي دوري أبطال إفريقيا، شهدت قمة الأهلي والزمالك أزمة بين لاعبي الفريقين أثناء المباراة.

وكان سبب الأزمة هو تدخل قوي من جانب سيد معوض لاعب الأهلى مع أحمد عيد عبدالملك مهاجم الزمالك، لتحدث مشادة خلال اللقاء بين لاعبي الفريقين، لتتطور إلى شجار عقب انتهاء المباراة.

2015

اندلعت اشتباكات بين لاعبو الأهلي والزمالك في قمة السوبر المصري الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

واندلعت الأزمة بعدما قام رمضان بالوقوف على الكرة، لتندلع اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين، ليخرج الطاقم التحكيمي للمباراة من أرض الملعب قبل استئنافها.

2016

وفي نهائي كأس مصر، شهدت المباراة اعتراضات لاعبو الأهلي على التدخلات العنيفة للاعب الزمالك شوقي السعيد.

وأدت تلك التدخلات إلى اندلاع اشتباكات بين لاعبو الفريقين خلال المباراة وعقب نهايتها.