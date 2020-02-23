«قلب الترابيزة».. الأهلي بصدد الإعلان عن الانسحاب من الدوري رداً على قرارات الجنايني

ذكرت وسائل إعلامية أن مجلس إدارة النادي الأهلي طالب من رئيس المجلس، الكابتن محمود الخطيب، بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز، وذلك رداً على قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر لها مقربة من النادي الأهلي قولها إن أعضاء مجلس الإدارة أعربوا عن استياءهم الشديد من عقوبات اتحاد الكرة على لاعبي الفريق الأول، مطالبين رئيس النادي باتخاذ قراره بالانسحاب من الدوري نهائيًا.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة المصري قد أصدرت قراراتها بشأن أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي بستاد محمد بن زايد بأبوظبي في دولة الإمارات، والتي انتهت بفوز الأبيض 4 - 3 بركلات الترجيح.

إيقاف كل من: محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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إيقاف عبدالله جمعه لاعب الزمالك، 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي، لاعبي الأهلي، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات، وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وفي أول تعليق له على قرارات اتحاد الكرة، أعلن الكابتن محمود الخطيب دعوة مجلس الإدارة لاجتماع طارئ اليوم، الأحد، للرد على القرارات لحفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملةً.