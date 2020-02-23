شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد اجتماع الأهلي الطارئ لمناقشة عقوبات السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب ، اجتماعاً طارئاً فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، لمناقشة تداعيات قرارات الصادرة عن اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر المصرى وحفظ حقوق النادى ولاعبيه كاملةً، ودعا محمود الخطيب مجلس الإدارة لاجتماع لعقد طارئ اليوم للرد على قرارات اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى ما يلى على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.