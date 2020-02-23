شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ميار شريف مستقبل التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ميار شريف الصاعدة الواعدة في رياضة التنس المصرية تمكنت بقوة في رسم ملامح خريطة سيدات اللعبة في مصر بعد تالقها على صعيد البطولات الأفريقية و الدولية مؤخرا و تمكنها من التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

ونجح المصرية ميار شريف، المصنفة رقم 189 عالميا في التنس،على المركز الثانى بمنافسات زوجى بطولة zed المفتوحة للسيدات، والتى أقيمت مؤخرا في مجمع zedالرياضى بالشيخ زايد بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار كأول بطولة كبرى للسيدات في مصر.

و خسرت ميار برفقة زميلتها الهولندية أرانتشا روس من الثنائى الأجنبى، البولندية كاترزنا بيتر، والصربية ألكساندرا كرونيك بمجموعتين في النهائي .

وكانت ميار شريف برفقة زميلتها الهولندية أرانتشا روس، قد تغلبتا على الثنائي البولندية بولا كانيا والأوكرانية أنستازيا شوشينا في مباراة الدور نصف النهائي، التي جمعت اللاعبات الأربعة بمنافسات الزوجي في نصف النهائي، بمجموعتين مقابل واحدة في مباراة استغرقت ساعة و34 دقيقة وجاءت تفاصيلها كالتالي: 7/6, 6/2, 10/5.

أكدت ميار شريف نجمة التنس ان وصولها الى نهائي زوجى بطولة زيد المفتوحة للتنس حاليا خطوة جيدة ، مشيرة إلى انها سعيدة جدا بتقدمها فى رياضة التنس خاصة بعد تأهلها الى أولمبياد طوكيو 2020 عبر دورة الالعاب الافريقية الاخيرة بالمغرب .

و تسعى ميار شريف إلى حصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى من أجل التقدم في التصنيف العالمى للعبة ، خاصة إنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها في حصد المزيد و المزيد من البطولات و الوصول على النهائيات .

و يرصد الخليج 365 لقطات لنجمة التنس الواعدة ميار شريف في الصور التالية :

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ميار شريف



ميار شريف بمضرب التنس



ميار شريف



ميار شريف



ميار شريف