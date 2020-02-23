سوبر كورة.. مشهد مواجهات الأهلي والزمالك فى أسبوع واحد تكرر 4 مرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأهلي والزمالك لخوض قمة كروية جديدة، حينما يلتقيان غدا، الاثنين، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري، وهي المواجهة التى تأتى بعد 4 أيام فقط عقب لقاء السوبر المحلى الذى أقيم فى الإمارات الخميس الماضي، وفاز فيه الفريق الأبيض 4-3 بركلات الترجيح. لمعرفة تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في أسبوع واحد عبر سوبر كورة .. اضغط هنا تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري، وذلك فى السابعة والنصف مساء غد الاثنين، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع للدوري المصري، إلا أن رغم تحديد هذا الموعد مسبقاً فإن مسؤولي الأبيض يسعون إلى تأجيل المباراة بسبب الانشغال بمواجهة الترجي التوني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. Advertisements ويتمسك الأهلي بإقامة مباراة القمة في موعدها، خصوصا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر يرغب في الثأر بعد خسارة لقب السوبر المحلي، بالإضافة إلى أن يسعى لمصالحة جماهير النادي الغاضبة ومواصلة الانتصارات المحلية في الدوري ،ثم التفرغ للمواجهة المرتقبة أمام صن دوانز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أيضاً، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي،يوم السبت المقبل، وسط 30 ألف مشجع. ويدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدفع بمحمود جنش حارس مرمي الفريق ومصطفي فتحي في التشكيل الأساسي لمباراة القمة، خاصة أن جنش طلب من كارتيرون المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلي إلا أن الأخير فضل عدم الدفع به والاعتماد علي أبو جبل لضمان استقرار مركز حراسة المرمي الذي يعتبر افضل المركاز داخل فريق الزمالك لما يضمه من 4 حراس مميزين وهم محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عودا ومحمد صبحي.

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