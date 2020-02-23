شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول رد فعل للاعب إمام عاشور بعد قرار إيقافه لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى إمام عاشور، لاعب نادى الزمالك، استغرابه من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بإيقافه حتى نهاية الموسم الحالى وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية مباراة السوبر المصرى الأخيرة، أمام الأهلى، التى أقيمت فى الإمارات، وانتهت بفوز الزمالك والتتويج بالكأس للمرة الرابعة فى تاريخه.

ونشر إمام، عبر ستورى انستجرام الخاص بحسابه، صورة سوداء وضع عليها علامة استفهام و"إيموشن" يدل على الاستغراب والدهشة.





وفى نفس السياق، أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أنه يدعم أى قرار أخلاقى يصدر من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم بما فى ذلك إيقاف إمام عاشور الذى شارك معه فى بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا.

وأضاف شوقى غريب فى تصريحات تليفزيوينة، قائلا: "أنا أدعم أى قرار أخلاقى أو انضباطى يصدر عن اتحاد الكرة، وإذا كان إيقاف إمام عاشور يسرى على مستوى المنتخب فى الطبع لن أحاول ضمه للفريق".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قررت فى اجتماعها أمس السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت يوم الخميس الماضى بين فريقى الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى ما يلى على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.