شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن بطل العالم للاسكواش يحتفل بعيد ميلاده الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل البطل المصرى طارق مؤمن، لاعب نادى الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ32، حيث ولد مؤمن فى القاهرة عام 1988. وكان البطل المصرى قد تقدم فى التصنيف العالمى لشهر فبراير العام الماضى إلى المركز الثالث متخلياً عن المركز الرابع، بعد تتويجه ببطولة سى سى أى الدولية المفتوحة.

ويعد الموسم الجارى هو الأبرز فى المسيرة الاحترافية لطارق مؤمن، وذلك عقب تتويج لاعب الجزيرة ببطولة العالم للمرة الأولى فى تاريخه، بعدما تغلب على منافسه بول كول خلال البطولة التى أقيمت فى نوفمبر الماضي.

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وحصد طارق مؤمن على العديد من البطولات فى مسيرته الاحترافية بلعبة الاسكواش، حيث توج ببطولة ماكاو المفتوحة فى الصين عام 2014، بطولة كولومبيا المفتوحة للاسكواش عام 2012، ماليزيا المفتوحة عام 2012 بعد الفوز على محمد الشوربجى المصنف الول عالمياً فى المباراة النهائية عام 2012 .

كما حصد طارق مؤمن وصافة العديد من البطولات مثل بطولة الأبطال عام 2018، قطر كلاسيك عام 2017، هيوستن عام 2017، السويد المفتوحة عام 2016، كأس جراسهوبر عام 2014، ماليزيا المفتوحة عامى 2010 و 2013، بطولة العالم لفرق الاسكواش عام 2013.

طارق مؤمن متزوج من البطلة رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ويعد الثنائى هما أول زوجان يحصدان بطولة العالم فى لعبة واحدة وفى الرياضة عموما.