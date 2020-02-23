شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يستشهد بـ"رونالدو وسيميونى" ليبرر تصرفه فى السوبر وإيقافه 8 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادى الزمالك، بالمدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد الإسبانى دييجو سيميونى، والنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، لتبرير تصرفاته عقب لقاء السوبر وتعقيبا على إيقافه 8 مباريات.

ونشر شيكابالا، عبر حسابه على انستجرام، صورة لرونالدو وسيميونى، وهما يقومان بتصرف مشابه لما قام به، عقب نهاية مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، صحبها بتعليق: "8 !!!!" وعدة علامات تعجب، فى إشارة إلى استنكار إيقافه لمدة 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قررت فى اجتماعها أمس السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت يوم الخميس الماضى بين فريقى الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى ما يلى على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.



