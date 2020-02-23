شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثّف مفاوضاته لشراء رمضان صبحي نهائياً من هيدرسيفيلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الأهلي تكثيف مفاوضات شراء رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من نادي هيدرسيلفيد يونايتد الإنجليزي بنهاية شهر يونيو المقبل ، وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الأهلي ستحسم صفقة رمضان صبحي قريباًُ بعدما اثبتت الفترة الماضية أن اللعب عنصر مؤثر وهام للغاية في الفريق ورغم أن هناك بدائل فنية قوية إلا أن حماس وإصرار رمضان صبحي يحتاجه أي فريق خاصة في المباريات الكبرى التي تحتاج "قتال" من نوعية اللاعبين التي تتمثل في رمضان صبحي.

وأوضح مصدر في الأهلي أن نادي هيدرسليفيد سبق وحدد 7 مليون جنيه إسترليني لبيع رمضان صبحي لكن الأهلي سيحاول تخفيض هذا المبلغ من أجل إتمام الصفقة بأي طريقة ، وأوضح المصدر أن هناك عدة أندية ترغب في شراء اللاعب سواء في إنجلترا أو أيطاليا لكن الأهلي يتطلع لحسم الصفقة لصالحه لاسيما وأن رمضان لا يُمانع في البقاء بالأهلي طالما أن العروض الأخرى ليست من أندية كبيرة في أوربا أو أندية تشارك باستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشدد المصدر على أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق أوصى بالأبقاء على رمضان صبحي خاصة وأنه يمثل أحد أهم أعمدة المستقبل في الفريق وهو ما أكدته لجنة التخطيط بالنادي والتي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو ، وأشار المصدر إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد إنفراجة في مصير رمضان صبحي بشأن بقاؤه مع الأهلي بعقد شراء نهائي بعدما أستعاره الأهلي مرتين الأولى في يناير قبل الماضي لمدة ستة أشهر بـ800 ألف يورو والثاني الصيف الماضي مقابل مليون و600 ألف يورو لمدة موسماً ينتهي في يونيو المقبل.