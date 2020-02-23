ميدو يوجه رسالة لطارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: أبدى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك فخره بأنه يوما ما قام بتدريب طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك. وكتب ميدو من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "اكتر لاعب بفتخر اني دربته هو طارق حامد رجل محترم ولاعيب كبير!!. طارق حامد توج مؤخرا مع نادي الزمالك ببطولتي كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي 3-1، بجانب السوبر المصري أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية. ميدو الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ37، سبق له وقام بتولي الإدارة الفنية لنادي الزمالك في ولاية ثانية عام 2016.

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